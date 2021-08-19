Названо самое затратное время года для россиян

Больше всего денег россияне тратят зимой. При этом возрастают расходы не только на продукты питания, но и на ряд других товаров, включая садовые принадлежности. Данные оператора фискальных услуг СБИС приводит РИА Новости.

В ходе исследования изучались обезличенные данные средних чеков операций за вторую половину 2020 года и первую половину 2021 года. В результате эксперты пришли к выводу, что зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с большим количеством праздников.

Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей, — отмечают авторы исследования.

Также зимой возрастает и средний чек за покупку инвентаря для садоводства. Летом сумма затрат составляет, в среднем, 1200 рублей, а зимой — 1500.

При этом меньше всего денег граждане РФ тратят весной и летом. Каждый поход в продуктовый магазин им обходился с начала 2021 года в 500 рублей. 3000 рублей россияне потратили на косметику и бытовую химию, 5000 — на ювелирную продукцию, 120 — на садоводство.

Самые значительные траты летом приходятся на строительство — около 5000 рублей. Осенью увеличивается средний чек при походе в магазин — до 600 рублей.

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