Названо оптимальное значение ключевой ставки в России Экономист Беляев: ключевая ставка в России должна быть не выше 5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ключевая ставка должна быть не выше 5%, чтобы корпоративный сектор экономики мог работать без препятствий, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, понижение ставки не может произойти одним рывком. Как пояснил эксперт, темп должен составлять один процентный пункт в месяц, поскольку экономика не терпит таких быстрых изменений.

В условиях нашей экономики ключевая ставка должна быть не выше 5%, для того чтобы корпоративный сектор экономики мог работать как следует, без всяких препятствий. Поскольку Центробанк стоит на иных позициях, отнюдь не бесспорных, он придерживается мнения о том, что главная цель — борьба с инфляцией. Борьбу с инфляцией он видит только с помощью высокой ключевой ставки, держит ее на уровне 16%. Ключевую ставку нельзя снизить рывком с 16% до 5%, — сказал Беляев.

Экономист считает, что Центробанку не следовало поднимать ставку до 16% годовых. Чтобы выйти на необходимые 5%, нужно приступить к снижению уже сейчас, пояснил Беляев. Он также привел в пример ситуацию в Китае, где ключевая ставка находится на уровне 3,45%, а также в США и Европе — там этот показатель сохраняется на уровне 5%. По словам аналитика, в этих странах думают о производстве.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года. По ее словам, этого стоит ожидать только при условии устойчивого падения инфляции.