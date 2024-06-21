Названо единственное условие падения доллара до 50 рублей Финансист Беляев: доллар упадет до 50 рублей при смене состояния экономики США

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Доллар может упасть до 50 рублей только при смене состояния экономики США, считает финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что курсы валют зависят от национальной экономики, ее темпов роста и эффективности.

Курс валют зависит от общего состояния национальной экономики и ее темпов роста, эффективности. Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, нужно, чтобы все эти показатели очень сильно поменялись в отношении экономики США, — пояснил экономист.

Беляев уточнил, что экономические понятия не могут меняться произвольно. Он также усомнился в том, что в ближайшее время доллар сможет так низко упасть.

Мы вряд ли когда-то увидим, что такое произойдет. У нас кризиса нет, мы не в кризисном состоянии, нам не к чему ждать доллар по 50, он нам не нужен, — заключил финансовый аналитик.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее выразил уверенность, что в ближайшей перспективе доллар может упасть ниже 80 рублей. Эксперт подчеркнул, что при этом данная ситуация может ударить по доходной части федерального бюджета и увеличить его дефицит. По его словам, это может подтолкнуть власти к развитию цифрового рубля.