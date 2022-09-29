Названо единственное условие для восстановления «Северного потока» Энергетик Митрахович: «Северный поток» можно восстановить при кооперации России и Европы

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Восстановить повреждения на обоих участках «Северного потока» можно только в случае кооперации между Россией и Европой, рассказал в беседе с NEWS.ru главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По словам эксперта, при этом не стоит забывать, что СП-2 еще не запущен, а СП-1 сначала работал не в полную мощность, а осенью вообще прекратил поставки газа в Европу.

«Северный поток-2» стоил примерно 11 млрд €, хотя сначала называли 9,5 млрд €. Сколько будет стоить его починить — вопрос до сих пор открыт. Есть версии, что газ будет выходить из трубы полностью. Вода заполнит трубы и постепенно начнется разрушение. По другой версии газ в части трубы сохранится и давление газа будет уравновешивать давление внешней воды и в дальнейшем поврежденные участки удастся заменить. Это можно будет сделать в случае кооперации между Россией и Европой, — сказал Митрахович.

Энергетик считает, что если Россия и Европа не найдут компромисса, то российскую сторону могут даже не допустить для расследования или ремонта. Более того, нет никаких гарантий, что газопроводы будут запущены.

Если будет кооперация, можно починить за несколько месяцев, а если нет, то это абстрактный вопрос. Кто будет чинить, если нет поставок? – подытожил Митрахович.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Немецкое издание Tagesspiegel заявило, что причиной падения давления в трубопроводе «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.