Названа стоимость автодороги Казань — Екатеринбург

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Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань — Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 млрд рублей. С учётом платного участка «Автодора», цена всей автодороги оценивается почти в 493 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавтодор.

Агентство отмечает , что скоростной участок, за который отвечает Росавтодор, составит 547 км.

Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 миллиарда рублей, — пояснили в дорожном агентстве.

Там же уточнили, что полная стоимость ремонтных работ определится после госэкспертизы, завершение которой намечено на 2022 год.

Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется, — указали в Росавтодоре.

Продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга поручил президента РФ Владимир Путин. Завершить работы на трассе общей протяженностью почти 800 км должны в 2024 году.

Ранее стало известно, что в ходе открытия Центральной кольцевой автодороги в Московской области вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе стройки трассы Казань — Екатеринбург. Президент РФ Владимир Путин предложить продлить её до Тюмени и Челябинска. На Екатеринбург дорога пойдёт в обход Набережных Челнов, до границы с Башкирией.