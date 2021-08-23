Названа причина давления ЕС на российский энергоэкспорт

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Евросоюз продолжает политизировать тему поставок российских энергоресурсов, где на высоком уровне они признаны энергооружием России. Об этом порталу «Экономика сегодня» рассказал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

На основании этого делается вывод, что энергетическую зависимость от РФ необходимо сокращать, — констатирует эксперт.

Однако события нынешнего года наглядно показывают, что сократить зависимость от российской энергетики невозможно. Европейский регион стал массово увеличивать закупки угля из России. В свою очередь, нежелание «Газпрома» увеличивать прокачку газа через Украину обвалило цены.

Но с нефтью дела обстоят куда проще, так как мировой рынок этого ресурса давно вне политики, учитывая глобальный характер поставок. Россия поставляет нефть в европейский регион и нефтепроводом, и танкерами. А политический фактор нивелируется системой взаимозачётов, резюмировал Перов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что Россия может сохранить энергетическое доминирование в ЕС благодаря водороду.