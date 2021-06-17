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Экономика

Назван самый выгодный способ вложения денег

12:37, 17 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный назвал самым выгодным для россиян способом вложения средств облигации. Об этом он рассказал «Народным Новостям». 

По словам специалиста, в отличие от банковских срочных вкладов инвестор может в любой момент без потери дохода продать облигации и получить наличные денежные средства. Их также можно оставлять в залог при заёмном финансировании, таким образом увеличивая свои возможности для инвестиций и дохода.

Главный нюанс — нужно грамотно оценить возможные риски эмитентов облигаций, что при этом аналогично депозитам в банках. Подсказкой может служить установленные кредитные рейтинги эмитентов облигаций. Чем выше рейтинг, тем ниже риски банкротства эмитентов облигаций,отметил Письменный.

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