Назван фактор влияния на газовые цены в Европе зимой

Погода будет влиять на газовые цены в Европе зимой, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Морозы или просто среднегодовые температурные показатели вызовут ещё больший рост стоимости топлива, считает он.

Стоимость газа в 2021 году демонстрирует абсолютные рекорды, никогда ранее таких котировок не было. Цены находятся на сверхвысоком уровне не только в Европе, но и в Азии, с которой Старый Свет конкурирует за сырьё. <...> Иного варианта нет: свободный газ на рынке отсутствует, вследствие чего растёт цена на сырьё, которую спрос будет подталкивать ещё выше. В Евросоюзе рассчитывали, что РФ активно увеличит поставки, но у нас также выросло внутреннее потребление. Кроме того, «Газпром» поставляет ровно столько сырья, сколько запрашивают наши европейские партнёры, — сказал Правосудов.

Он добавил, что ряд производств закрываются: например, производители удобрений. Правосудов сообщил, что из-за роста цен на топливо им придётся повышать стоимость продукции — другого выбора не останется. Кроме того, по его словам, некоторые потребители переходят на уголь и мазут, дискредитируя европейскую «зелёную» политику.

Ранее цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник превысили отметку в $1525 за тысячу кубометров.