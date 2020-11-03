Нащупать дно: сколько ещё падать рублю

Российская валюта весь год бьёт один антирекорд за другим. За десять месяцев рубль потерял четверть своей стоимости. И это не предел, прогнозируют аналитики. Вторая волна коронавируса, выборы президента США, инцидент с Навальным, Белоруссия, цены на нефть, снижение потребительского спроса — всё играет против рубля. NEWS.ru разбирался, насколько ещё может просесть российская валюта в случае развития самого и не самого негативного сценариев.

В ноябре курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта. Евро давно преодолел психологический рубеж в 90 рублей. Российская валюта дешевеет, и дешевеет стремительно. К концу года нас ждут новые антирекорды, прогнозируют аналитики.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геополитика взяла вверх

В 2020 году рубль не единожды попадал в первую пятёрку худших валют мира. По темпам падения он выглядел хуже других валют развивающихся стран, например, турецкой лиры или бразильского реала. Только в сентябре нацвалюта потеряла более 7% своей стоимости, хотя, казалось, должна была стабилизироваться. Дело в том, что в сентябре поддержку рублю традиционно оказывает период налоговых выплат: экспортёры продают большие объёмы иностранной валюты для получения рублей, чтобы рассчитаться с бюджетом. Но не в этот раз. Пока что понижающий тренд только набирает обороты.

В первую очередь усиливают давление на российскую валюту геополитические факторы, отмечает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В их числе он называет выборы в США, ситуацию вокруг Белоруссии, а также ряд других «политических моментов». Очевидно, речь идёт о ситуации с Навальным. В целом обострение риторики заставляет инвесторов выводить из России активы и средства, тем самым ослабляя рубль.

На самом деле большее влияние на рубль сегодня оказывает не экономика, а геополитика. Ухудшение ситуации и усиление её негативного влияния на российскую валюту вполне возможны, но не так катастрофичны, как предсказывают некоторые. Возможны курсовые колебания в пределах 10% в обе стороны, при этом сегодняшнее дно для российской валюты — 90 рублей за доллар. Но ситуация действительно сложная, и нужно внимательно следить за мировой обстановкой. Михаил Эскиндаров ректор Финансового университета при правительстве РФ ректор Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, у Центробанка в руках есть все инструменты для того, чтобы сдержать падение рубля.

От локдауна до нокдауна один шаг

Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский отмечает, что будущее рубля напрямую зависит от целого ряда факторов: риторики европейцев и американцев, нефтяных цен, развития ситуации вокруг Навального, событий в Минске и Киргизии. Особое внимание сегодня приковано к президентским выборам в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

В нынешних ценах рынок уже заложил победу на выборах Джо Байдена. Его приход к власти снизит курс до отметки в 81–82 рубля за доллар, в крайнем случае увидим 85 рублей в ближайшей перспективе. Это тот курс, который нас ждёт в отсутствии резких высказываний в отношении России со стороны нового президента США. Всё очень сильно будет зависеть от каждого отдельно взятого слова. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Впрочем, предугадать риторику, которую в дальнейшем может выбрать Байден, нереально, это всё равно что гадать на кофейной гуще. По словам Яна Марчинского, Байден не питает особой любви к России и говорит об этом достаточно давно. На валютном рынке к этому готовы, так что «сюрприза» не будет. В долгосрочной же перспективе на фоне ужесточения американской риторики курс российской валюты способен снизиться до 90, а в дальнейшем и до 100 рублей за доллар.

При самом негативном сценарии курс доллара может достигнуть 100 рублей. Не скажу, что это будет для него легко, но это абсолютно реальный сценарий. Будет локдаун — будет и нокдаун для рубля, — говорит эксперт.

Марчинский напомнил о введении повторного локдауна (с 5 ноября) в Великобритании. В случае если за Лондоном последуют другие страны, нас ждёт очередное падение котировок нефти, снижение экспорта и сокращение сальдо счёта текущих операций. А это грозит новыми проблемами для госказны и программ господдержки.

Властям ничего не остается, как «уронить» рубль, чтобы хоть как-то поддержать бюджет, — признаёт эксперт.

По евро рынок также ожидает преодоления психологической отметки в 100 рублей, так как «инвесторы любят тестировать рубежи», замечает Марчинский. Причём произойдёт это гораздо раньше, чем история с долларом.

Слабый, но недооценённый

Тем не менее существует мнение, что рубль объективно должен стоить дороже. В частности, глава Сбербанка Герман Греф не так давно заявлял, что считает рубль «фундаментально недооценённым». Если геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более стабильной и понятной, до конца года можно ждать укрепления российской валюты, рассудил топ-менеджер. Михаил Эскиндаров не согласен с такой оценкой. Он напоминает, что о недооценённости рубля говорили и тогда, когда доллар стоил 60 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль заслуживают ту оценку, которую ему выставил рынок. Мы имеем тот курс, который имеем. И говорить здесь о недооценённости очень сложно, — поясняет эксперт.

По словам директора программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) Олега Шибанова, курсы свободно конвертируемых валют абсолютно непредсказуемы, ибо находятся под влиянием огромного количества факторов. Предсказывать их движение — занятие неблагодарное.

Бессмысленно и предугадывать ожидания и предпочтения отдельно взятых биржевых трейдеров, в том числе иностранных институциональных инвесторов. Никто не знает, в какой момент они захотят покупать рублёвые инструменты, а в какой — вложиться в валюту. Олег Шибанов директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

У рубля, считает Шибанов, нет дна, в том смысле, что прощупать или просчитать его просто невозможно. На тех уровнях, на которых сегодня находится курс нацвалюты к доллару и евро, уже трудно говорить о том, куда двинутся котировки.

Кажется, все его слабости уже учтены и дальнейшее падение вряд ли возможно. В теории к концу года люди начинают больше тратить, экономическая активность, опять же теоретически, восстанавливается... С другой стороны, мы видим локдауны в Европе. А это значит, что наши экспортные товары будут пользоваться меньшим спросом, соответственно, сократится экспортная выручка, а это в свою очередь сделает нестабильной динамику курса рубля, — объясняет экономист.

Способен ли рубль переломить тренд на понижение? По мнению Яна Марчинского, способен, но только при определённых внешних факторах. Если цены на нефть начнут стабилизироваться, а супернегативной внешней риторики мы не услышим, наблюдаемое падение рубля прекратится, полагает он. Впрочем, пока что всё говорит об обратном, резюмируют аналитики.