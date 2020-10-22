Накопительная пенсия в РФ может стать исключительно добровольной

https://static.news.ru/photo/426d179e-1453-11eb-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское Министерство финансов подготовило проект закона об исключительно добровольной системе накопительных пенсий. Документ собираются внести в Госдуму в 2021-м, рассказал замглавы ведомства Антон Дроздов, представляя в нижней палате законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до конца 2023-го.

Было несколько вариантов концепции законопроекта, и в результате, в последнем варианте, — это исключительно добровольный формат. Законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ и вашему вниманию, — цитирует чиновника официальный сайт Госдумы РФ, на котором велась прямая трансляция выступления.

Кроме того, российский парламент 22 октября принял в первом чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года. В пояснении к документу говорится, что законопроект позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из госбюджета Пенсионного фонда РФ в 2023-м, по предварительным данным, на 669,3 млрд рублей.

Накануне, 21 октября, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение сроков выплаты накопительных пенсий («срока дожития») на шесть месяцев. Если проект будет принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. В пояснительной записке отмечается, что по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин после 60 лет составляет 16,86 года, а женщин после 55 лет — 26,56 года. Таких людей 919 тысяч и 1,27 млн соответственно.

Документ поддержали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Для вступления в силу он должен пройти три чтения в ГД, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Ранее, как писал NEWS.ru, Государственной думой во втором чтении был принят законопроект о правительстве РФ, устанавливающий порядок его формирования, а также полномочия кабинета министров.