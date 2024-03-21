Найден эффективный способ обойти давление США в банковском секторе Беляев: для расчетов с Китаем можно найти промежуточный банк за границей

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Обойти ограничения китайских банков в отношении россиян можно, воспользовавшись промежуточным иностранным финансовым учреждением, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Таким образом он отреагировал на новость, что ряд крупных банков в Китае перестал принимать платежи в юанях из России. По его словам, проблема затронула те учреждения, которые «завязли в связях» с американскими.

Они взаимосвязаны между собой, и американские банки могут оказывать воздействие на китайские, в том числе затруднения взаимного кредитования. Они опасаются вторичных санкций и отходят от этих операций. Но в Китае есть государственные банки, которые вряд ли будут так реагировать на приказы и давление со стороны США, — пояснил специалист.

Беляев объяснил, что все это осложнит расчеты с Китаем, но, поскольку у России колоссальный товарооборот с данным государством, есть взаимовыгодные перспективы и бизнес всегда найдет выход из положения. Найдут другие банки, встроят более длинную цепь отношений, добавил он.

Не напрямую между российским и китайским банком, а через третий или четвертый, через который можно прогнать платежи. Это в быстрой краткосрочной перспективе. А в дальнейшем это послужит стимулом разрабатывать собственную платформу расчетов и платежную систему на базе БРИКС, которая ни от кого не будет зависеть. Непонятно, почему ее до сих пор не разработали и из этого делают большую проблему, — считает эксперт.

С точки зрения банковского дела это известная техническая операция, там нет никаких сложностей, пояснил Беляев. По его словам, все это должно быть сделано, особенно когда затрагивается корпоративный сектор крупнейшего партнера России. Я думаю, это послужит очень хорошим стимулом, чтобы задачка наконец-то была решена в самые сжатые и оперативные сроки, заключил экономист.

Ранее «Известия» писали, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. До этого уже сообщалось о том, что многие китайские банки прекратили принимать из России долларовые переводы. Однако трансакции в национальных валютах продолжались.