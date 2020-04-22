«Нафтогаз» объяснил предложение отдать ненужную нефть Украине

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На Украине прокомментировали предложение отдать Незалежной всю ненужную нефть. По словам директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это поможет нефтедобывающим странам решить проблему с нехваткой места для хранения.

По его мнению, Украина не может хранить у себя принадлежащую другим странам нефть. Такой вариант противоречить законодательству. Именно поэтому ставшее ненужным сырье можно только отдать Украине, пояснил топ-менеджер.

Витренко отметил, что в стране много пустующих ёмкостей для сырья. Он добавил, что бизнес по хранению нефти в нынешних условия может стать очень прибыльным, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 9 марта после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.

В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём нефтедобычи, чтобы восстановить цены в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.