Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России из-за крымских активов.
Мы подаём сейчас обновлённые иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму, — цитирует RNS слова Витренко.
По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».