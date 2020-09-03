Началось проектирование газопровода «Сила Сибири — 2»

https://static.news.ru/photo/9e97807a-edf4-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Российская энергетическая компания «Газпром» начала проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», по которому будут осуществляться поставки газа через Монголию в Китай.

Об этом сообщил председатель правления корпорации Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. По его словам, газопровод призван объединить газотранспортные системы (ГТС) востока и запада РФ, передаёт ТАСС.

В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода — «Сила Сибири — 2», — сказал он.

По словам Миллера, проект расширит возможности работы «Газпрома», а также сыграет важную роль в газификации регионов в Восточной Сибири. Он сообщил, что для реализации проекта совместно с правительством Монголии будет создана специальная компания, стороны уже подписали соответствующий меморандум.

Компания призвана разработать технико-экономическое обоснование реализации этого проекта и выбора маршрута, — рассказал Миллер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерении создать специальную компанию для реализации проекта «Сила Сибири — 2».