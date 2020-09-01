Названа сумма, которую родители потратили на набор школьника к 1 сентября

https://static.news.ru/photo/e08fe8cc-ec3d-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты подсчитали, какую сумму пришлось отдать родителям за школьный набор канцелярских принадлежностей к 1 сентября. В него вошло 13 наименований: ножницы, линейка, пластилин, пенал, тетради, подставка, фломастеры, ручки, карандаши, рюкзак (ранец), а также кисточки, краски и альбом для рисования.

Канцелярский набор в августе этого года обошёлся родителям в 3,5 тысячи рублей. При этом его продажи упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует проведённый «Такском» анализ рынка, с которыми ознакомился NEWS.ru. В общей сложности было обработано более 22 млрд кассовых чеков.

При этом средняя цена на рюкзак (ранец) в России за год выросла на 9% и составила 1,6 тысячи рублей. Стоимость подставки увеличилась на 11% и достигла 99 рублей. Тетради и ножницы подорожали на 4% и 14% соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, в преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что родителям необходимо обратить внимание при покупке товаров для школы: одежды, ранцев и письменных принадлежностей. Все товары для детей и подростков, по их словам, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.