Набиуллина предрекла постепенную замену доллара другими валютами

Интерес к американской валюте в будущем станет постепенно снижаться в пользу альтернативных вариантов, в частности евро. Такой прогноз сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

По словам Набиуллиной, Россия постепенно избавляется от долларовой массы. Уменьшение объёмов американской валюты произошло как по линии ФНБ, так и в рамках золотовалютных резервов.

В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски, — отметила она.

Глава Банка России также отметила, что на другие валюты постепенно переходит и бизнес. В качестве альтернативы предприниматели выбирают в первую очередь евро.

Доля евровых контрактов медленно, но увеличивается. Соответственно, это будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном, — добавила Набиуллина.

Однако процесс этот не может быть быстрым, признаёт глава ЦБ. Роль доллара во многих отраслях весьма велика, и отказ от него требует многих лет доверия к резервным валютам.

Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах, — сказала Набиуллина.

Она напомнила о судьбе предыдущей резервной валюты — британского фунта. Изменение его статуса также заняло несколько десятилетий.

Ранее Минфин сократил долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) до нуля. Доля британского фунта там составляет в настоящий момент 5%, доли евро и китайского юаня — 39,7 и 30,4% соответственно.

Ранее были названы главные угрозы для рубля этой осенью. В первую очередь это вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.