Российские банки за месяц выполнили годовой план по реструктуризации

https://static.news.ru/photo/7215d526-856a-11ea-84af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки России за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время совещания у президента страны Владимира Путина.

По данным на 15 апреля 2020 года, 16 финансовых организаций получили 554 тыс. заявок, ещё 230 тыс. предложений в банки поступили за последние 7 дней, пишет ТАСС.

Это означает, что банкам, конечно, нужно перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы оперативнее рассматривать эти заявки, принимать решения. И мы здесь отмечаем положительную динамику с точки зрения роста рассмотренных и одобренных заявок, — считает Набиуллина.

Она добавила, что процент одобрений подобных заявок физических лиц за 7 дней вырос с 44% до 60%. Для малого и среднего бизнеса показатель ещё выше — около 80%

Ранее NEWS.ru сообщал, что вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий. Об этом заявил руководитель Сбербанка Герман Греф. По его словам, инфляция по итогам 2020 года составит около 3%. Он также предложил государству выделить до 10% ВВП на помощь гражданам и бизнесу.

Накануне банкир опроверг возможность изъятия средств на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19 с депозитов россиян. Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что заморозка вкладов невозможна в современной РФ.