На Украине заявили о снижении транзита российского газа в ЕС

«Оператор ГТС Украины» на своём официальном сайте заявил о резком снижении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. По данным компании, в октябре он упал на 19%. Транзит составил 2,6 млрд куб. м газа. Это меньше показателей сентября на 623 млн куб. м.
В то же время транзитные объёмы в Словакию
В украинской компании добавили, что использование мощностей ГТС страны продолжает снижаться. Объёмы прокачки газа падают, они на данный момент ниже прогнозируемых.
Ранее сообщалось, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на странице в Facebook.