На Украине заявили о снижении транзита российского газа в ЕС

«Оператор ГТС Украины» на своём официальном сайте заявил о резком снижении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. По данным компании, в октябре он упал на 19%. Транзит составил 2,6 млрд куб. м газа. Это меньше показателей сентября на 623 млн куб. м.

В то же время транзитные объёмы в Словакию увеличились на 6% — до 2,1 млрд кубометров. В итоге поставки в эту страну составили около 80% от общего объёма транзита. Отмечается, что транзит газа также осуществлялся в Польшу и Молдавию. Однако все поставки не превышали забронированных мощностей.

В украинской компании добавили, что использование мощностей ГТС страны продолжает снижаться. Объёмы прокачки газа падают, они на данный момент ниже прогнозируемых.

Ранее сообщалось, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на странице в Facebook.