Мусорные операторы несут потери из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c3e34ef0-77e7-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мусорные операторы пожаловались, что из-за закрытия точек общепита стали снижаться их доходы.

Также многие компании были вынуждены из-за коронавируса уйти на каникулы и перестали заказывать вывоз мусора.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких компаний, ряд из них будут вынуждены прекратить работу уже в апреле.

По данным издания, в то же время в столице произошёл рост объёмов мусора на 15% за счёт перераспределения доли отходов из коммерческого сектора в жилой. Многие жители в условиях самоизоляции решили разобрать балконы и кладовки или затеяли ремонт. В результате на контейнерных площадках появилось много крупногабаритных отходов и строительного мусора.

Ранее NEWS.ru писал, что в России региональные операторы по вывозу мусора будут получать доплаты в счёт недополученной выручки. Их банкам-кредиторам будет выплачен недополученный доход по кредитам.