Мусорные операторы несут потери из-за коронавируса

Мусорные операторы пожаловались, что из-за закрытия точек общепита стали снижаться их доходы.
Также многие компании были вынуждены из-за коронавируса уйти на каникулы и перестали заказывать вывоз мусора.
Как
По данным издания, в то же время в столице произошёл рост объёмов мусора на 15% за счёт перераспределения доли отходов из коммерческого сектора в жилой. Многие жители в условиях самоизоляции решили разобрать балконы и кладовки или затеяли ремонт. В результате на контейнерных площадках появилось много крупногабаритных отходов и строительного мусора.
Ранее NEWS.ru писал, что в России региональные операторы по вывозу мусора будут получать доплаты в счёт недополученной выручки. Их банкам-кредиторам будет выплачен недополученный доход по кредитам.
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