Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рубль после начала торгов 9 октября медленно повышается к доллару и стабилен к евро в ожидании внешних сигналов. Стоимость американской валюты расчётами «завтра» составляет 65,15 рубля (-5 копеек) за единицу.

Курс евро почти не изменился — прибавил 1 копейку и вырос до 71,42 рубля, передаёт МосБиржа. Цена на нефть снижается на 0,3% — до $58,08 за баррель сорта Brent. Ранее...