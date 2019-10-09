МТС не будет исключать ценные бумаги из котировального списка Нью-Йоркской фондовой биржи (делистинг). Об этом сообщил журналистам основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Решение принято. Не будет, — сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли решение проводить делистинг МТС с биржи.
Ранее News.ru писал, что совет директоров «МегаФона» поддержал решение о делистинге оператора с Лондонской фондовой биржи (LSE). По мнению директоров, статус публичной компании не входит в число стратегических приоритетов. Делистинг с биржи состоится после выкупа компанией до 128,95 млн (20,8%) обыкновенных акций и глобальных депозитных расписок (CDR). Выкупить акции доверили дочерней структуре оператора MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL).
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