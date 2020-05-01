Москва выделила миллиарды на помощь гражданам, здравоохранению и хозяйству

Московская мэрия выделила 110 млрд рублей на поддержку населения столицы, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Сообщение об этом появилось на официальном портале мэрии. Согласно ему, соответствующее распоряжение сделал мэр Москвы Сергей Собянин в связи с введением ограничений на фоне пандемии коронавируса.
На выплаты москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями, находящимся в самоизоляции, выделено 7,6 млрд рублей. На дополнительную адресную поддержку жителей столицы, лишившихся работы из-за пандемии, выделено 5 млрд рублей.
Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что смягчение ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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