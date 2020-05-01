Москва выделила миллиарды на помощь гражданам, здравоохранению и хозяйству

https://static.news.ru/photo/39f9415a-8b8c-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская мэрия выделила 110 млрд рублей на поддержку населения столицы, системы здравоохранения и городского хозяйства.

Сообщение об этом появилось на официальном портале мэрии. Согласно ему, соответствующее распоряжение сделал мэр Москвы Сергей Собянин в связи с введением ограничений на фоне пандемии коронавируса.

На выплаты москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями, находящимся в самоизоляции, выделено 7,6 млрд рублей. На дополнительную адресную поддержку жителей столицы, лишившихся работы из-за пандемии, выделено 5 млрд рублей.

Как передаёт «Интерфакс», свыше 77 млрд рублей направлено на поддержку здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование больниц для пациентов с COVID-19. 5,4 млрд рублей выделено на дезинфекцию многоквартирных домов и других объектов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смягчение ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.