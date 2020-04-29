Москва предоставит промышленникам субсидии на сумму 1,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/948178be-8ac3-11ea-9711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Москвы предоставит крупным промышленным предприятиям субсидии на сумму 1,3 млрд рублей, сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам.

Эти деньги можно потратить только на конкретные цели: до 200 млн рублей на проценты по кредитам, до 100 млн рублей на расходы на лизинг, до 100 млн рублей — на присоединение к инженерным системам, — говорится в сообщении.

Подать заявку на получение субсидий можно через сайт investmoscow.ru до 30 сентября.

29 апреля сообщалось, что системообразующие компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным, смогут получить господдержку. Для получения помощи должны предоставить сведения обо всех бенефициарах и иметь не более 50% иностранного участия. Сама помощь может быть предоставлена в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек. При этом фирмы, претендующие на господдержку, не должны увеличивать фонд оплаты труда и бонусы руководству в 2020 году.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут порядка 1000 компаний. Определены 72 основные отрасли, больше всего компаний представлено в промышленности и сельском хозяйстве. Отмечается, что этим компаниям в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка, писал NEWS.ru.