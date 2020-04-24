Мосбирже грозит иск от инвесторов на 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9bbb347c-8635-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвесторы могут подать коллективный иск к Мосбирже из-за закрытия майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI по отрицательной цене. Общая сумма требований может составить около 1 млрд рублей.

В юридической компании Milton Legal, ожидают, что к иску могут присоединиться более 150 инвесторов. Они понесли убытки из-за неподготовленности Мосбиржи к заключению контрактов по отрицательным ценам, поскольку брокерский софт не умеет с ними работать.

Кроме того, ни биржа, ни брокеры не предупредили своих клиентов о рисках падения цены на контракты ниже нулевой отметки, добавили в компании, сообщает ТАСС.

Майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории ушли упали ниже нуля 20 апреля. К закрытию нью-йоркской биржи они оценивались в минус $37,63. Согласно последним данным, нефть стала стремительно дорожать. Июньские фьючерсы уже оцениваются в $17,78 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосбиржа планирует доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив. Его реализация должна снизить риски.