Мосбирже грозит иск от инвесторов на 1 млрд рублей

Инвесторы могут подать коллективный иск к Мосбирже из-за закрытия майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI по отрицательной цене. Общая сумма требований может составить около 1 млрд рублей.
В юридической компании Milton Legal, ожидают, что к иску могут присоединиться более 150 инвесторов. Они понесли убытки из-за неподготовленности Мосбиржи к заключению контрактов по отрицательным ценам, поскольку брокерский софт не умеет с ними работать.
Кроме того, ни биржа, ни брокеры не предупредили своих клиентов о рисках падения цены на контракты ниже нулевой отметки, добавили в компании,
Майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории ушли упали ниже нуля 20 апреля. К закрытию нью-йоркской биржи они оценивались в минус $37,63. Согласно последним данным, нефть стала стремительно дорожать. Июньские фьючерсы уже оцениваются в $17,78 за баррель.
Ранее NEWS.ru писал, что Мосбиржа планирует доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив. Его реализация должна снизить риски.
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