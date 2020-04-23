Морскому экспорту российской нефти в Европу предрекли обвал

https://static.news.ru/photo/bcf8c10c-8574-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Severing via www.ima/Global Look Press

Экспорт российских углеводородов, поступающих по системе «Транснефти» в порты на Балтийском и Чёрном морях, в мае 2020 года может рухнуть в 1,6 раза, до 1,35 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем.

Падение связано с новым соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи энергоносителей, заключённым 12 апреля 2020-го. По его условиям РФ в мае–июне обязана снизить объёмы производства на 1,8 млн «бочек» (к уровню марта–апреля 2020-го) — до 8,5 млн б/с.

Около 50% нефти и газового конденсата, добываемых отечественными предприятиями, реализуется на внутреннем рынке. Отрасль также рискует столкнуться с падением спроса. По информации Минэнерго РФ, продажи бензина на АЗС уже обвалились на 40–50%, дизеля — на 30%, пишет РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя стоимость барреля нефти в 2020 году составит $35, считают сотрудники Всемирного банка. В 2021-м показатель увеличится до $42. В октябре 2019-го ведомство предсказывало котировки на уровне $58 и $59,1 за «бочку» соответственно.

Накануне Минэкономразвития РФ раскрыло динамику спроса на российские нефть и газ. В мае топливо стало менее популярным. Причиной стали ограничения, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глобальная конъюнктура ухудшилась, всё больше стран начали принимать меры.