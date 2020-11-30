Мораторий как отсрочка гибели: что поможет российскому малому бизнесу

Правительство России продлило на год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, данная мера призвана поддержать малый бизнес и тех, кто в нём работает. Однако эксперты сомневаются в том, что продление моратория реально поможет предпринимателям. Им больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты. Выживет ли бизнес без проверок и без денег, разбирался NEWS.ru.

По поручению президента РФ правительство продлевает до 31 декабря 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса, сообщил Михаил Мишустин.

Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку, — сказал глава кабинета министров в ходе совещания с вице-премьерами.

Отсрочка на проверку малых и средних предприятий была введена в апреле этого года как одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Впрочем, предприниматели не сильно почувствовали на себе действие моратория, отмечают эксперты.

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Мораторий на плановые проверки нельзя назвать той мерой, которая может всерьёз помочь выживанию МСП. Облегчение значительной административной нагрузки — да. Однако уже сам факт введения подобного моратория говорит о многом — прежде всего о том, в что в наших реалиях плановая проверка — это настолько серьезное испытание для бизнеса, что в кризисные периоды государству приходится от них отказаться. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Запрет на плановые проверки малого бизнеса уже использовался на практике, отмечает эксперт. Ещё в 2016 году были введены двухгодичные надзорные каникулы для компаний, входящих в реестр МСП. В 2019-м они были продлены до конца 2020 года, правда, мера касалась неналоговых проверок.

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев считает, что любой шаг навстречу бизнесу — это хорошо, но в нынешних условиях мораторий на плановые проверки — это, скорее, пустой звук или PR-мероприятие.

Речь идёт о плановых проверках, которые, согласно закону, проводятся всего один раз в три года. Кроме них, действующим законом предусмотрены внеплановые проверки, формулировки для проведения которых размыты. Основанием для такой проверки, по большому счёту, может быть всё что угодно, особенно в условиях пандемии, что и происходит. Роспотребнадзор штрафует всех и вся. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Помощь государства

Порадовав предпринимателей отсутствием плановых проверок, власти вместе с тем дали понять, что на более значительные меры поддержки в ходе второй волны COVID-19 рассчитывать не стоит. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется.

Просто в этом нет необходимости, с учётом того что экономика продолжает функционировать, — пояснил пресс-секретарь.

Он также отметил, что весной ситуация была кардинально другая — тогда экономика останавливалась, был локдаун. Сейчас правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о проблемах, которые у них возникают, заверил Дмитрий Песков.

Напомним, весной был принят закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19 отраслей. Меры предполагали, в частности, полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей. Кроме того, льготные займы по ставке в 2% и беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, а также мораторий на банкротство.

Полгода уже истекли, и 12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца — до конца 2020 года — отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса. Пока это всё.

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Правительство опасается выделять дополнительные средства, так как неясно, какова будет продолжительность кризиса, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов.

По нашим расчётам, основные факторы развития МСП — это спрос, а соответственно, доходы населения, поэтому поддержка населения (семей с детьми, безработных), а также отсутствие режимов самоизоляции в наибольшей мере способствуют сохранению бизнеса. Отсрочки и моратории по сбору отдельных налогов — тоже эффективная мера, но неясно как в таком случае пополнять местные и региональные бюджеты. Степан Земцов ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Возможной мерой поддержки, по словам эксперта, может быть реализация механизма возврата наиболее пострадавшим бизнесам части выплаченных ими ранее налогов. Схожая мера реализована для самозанятых.

Ранее мониторинг состояния бизнеса Института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова показал, что бизнес в России в условиях восстановления от последствий COVID-19 нуждается в очередном пакете мер поддержки, сообщили РИА Новости. Больше половины предпринимателей (52,3%) считают, что лучшей мерой поддержки было бы снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, 46,5% назвали лучшей мерой поддержки — не закрывать бизнес на карантин.

В период кризиса для МСП на спецрежимах налоговая ставка должна быть 0% и в этом году, и в следующем, считает Владимир Буев. Помимо этого, основной мерой поддержки малого и среднего бизнеса могло бы стать стимулирование платёжеспособного спроса населения через разные механизмы, уверен эксперт.

Нужны реальные налоговые каникулы для всех, кто сейчас находится на спецрежимах, независимо от отраслей. Сейчас за них выдаётся отсрочка налоговых платежей. Но каникулы — это когда ставка на определенный период 0%. Сейчас же просто отсрочивается смерть, накапливаются долги перед бюджетом, — отметил экономист.

Также, по его словам, следует продлить кредитование под 2% под занятость в больших масштабах, чем это было сделано. Кроме того, продлить период действия единого налога на вменённый доход, который заканчивается 1 января 2021 года. Сейчас более 2 млн субъектов МСП, в основном индивидуальные предприниматели, находятся на вменёнке. Переход на другую форму со следующего года будет очень болезненным. Уровень налоговой нагрузки у перешедших на другие режимы вырастет, у кого-то довольно резко, предупреждает эксперт.

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В России, несмотря на множество вариантов мер поддержки, одних только льготных кредитов было выдано почти на 1 трлн рублей. Судя по опросам предпринимателей и менеджеров, господдержкой смогли воспользоваться не более трети компаний МСП, отмечает Дмитрий Завьялов.

Новые финансовые меры поддержки пока не обещаны, хотя бизнес уже неоднократно просил рассмотреть продление налоговой отсрочки, реструктуризацию полученных кредитов, продление сроков льготного кредитования и снижение налоговой нагрузки на ближайший год. Однако на такие меры бизнесу рассчитывать вряд ли стоит, — считает эксперт.

По его словам, альтернативой «парашютным» мерам, действующим для всех компаний, могли бы стать целевые программы адресной поддержки, направленные на наиболее жизнеспособные предприятия. К сожалению, сколько-нибудь чёткой модели определения таких целевых получателей пока нет, подытожил экономист.