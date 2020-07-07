Moody's: выплаты «Норникеля» за ущерб экологии будут ниже 148 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9929e31c-c126-11ea-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Выплаты «Норникеля» за ущерб окружающей среде после ЧП в Норильске будут гораздо ниже оценки Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. Кроме того, платежи будут распределены на месяцы и годы.

Такое мнение выразили эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

Они напомнили, что компания намерена оспорить оценку Росприроднадзора. В настоящее время существуют прецеденты, когда предприятиям удалось существенно снизить первоначальные оценки.

Кроме того, в агентстве отметили, что «Норникель» имеет хорошую ликвидность, которая способна покрыть долговые обязательства на сумму (около $1,1 миллиарда), капитальные затраты (до $2,5 миллиарда) и выплаты дивидендов в 2020 году (более $4 миллиардов).

29 мая на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. кубометров технической воды.

Ранее Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. Он составляет 148 млрд рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Однако полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена к августу, писал NEWS.ru.