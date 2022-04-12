«Молдовагаз» запросил у «Газпрома» продление срока проведения аудита долга

Компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Письменный запрос уже отправлен, сообщил глава компании Вадим Чебан в своём Telegram-канале. Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» на поставки энергоресурса был продлён при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.

АО «Молдовагаз» направило в ПАО «Газпром» письменный запрос о продлении срока действия договорённостей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности. Согласно протоколу от 29 октября 2021 года данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года, — написал Чебан.

Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. С учётом сложной ситуации в стране было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.

В Молдавии ранее забили тревогу из-за долгов перед «Газпромом»: страну могут отключить от поставок топлива, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Причём он прямо признал, что у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере 709 миллионов долларов. Он подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая есть, потому что власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».