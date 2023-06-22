Мода на дешевые кондиционеры: сколько стоят, какие выбрать Какие марки предпочитают россияне и почему цены на рынке упали по сравнению с прошлым годом

Фото: Shutterstock

В России существенно вырос спрос на кондиционеры — более, чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Но средняя покупка кондиционера сегодня обходится на 10% дешевле, чем в 2022-м. Причина — в условиях санкций россияне перешли на недорогие отечественные и китайские модели. Сколько они стоят, как их выбрать и где приобрести, расскажет NEWS.ru.

Какие кондиционеры стали покупать чаще

Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране) сообщили NEWS.ru: из-за низкой представленности премиальных брендов кондиционеров в России (ранее США ввели соответствующие санкции. — NEWS.ru) и сложностей с их обслуживанием россияне стали чаще интересоваться техникой эконом-сегмента.

В этой ценовой категории можно найти не западные, а отечественные модели, бренды из Китая и других дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ритейлеров.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Покупатели чаще выбирают кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Что касается вентиляторов, чаще всего покупают напольные и настольные с тремя режимами переключения.

Как изменились спрос и цены на кондиционеры

В «Чек Индексе» объяснили, что раннее наступление весны, более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику. Продажи увеличились и перед началом лета. В результате в апреле-мае покупки кондиционеров выросли более, чем в 1,6 раза — на 67% по сравнению с апрелем-маем прошлого года. Продажи вентиляторов тоже выросли — на 14%.

Несмотря на рост спроса, средний чек покупки кондиционера в России снизился по сравнению с прошлым годом на 10%: на это повлиял переход на более дешевую технику. В среднем россияне этой весной тратили на кондиционеры по 17,3 тыс. руб. Вентиляторы, напротив, подорожали на 9% по сравнению с прошлым годом — до почти 3 тыс. руб.

Фото: Shutterstock

Почему россияне покупают подержанные кондиционеры

Представители проекта «Авито Товары» тоже сообщили NEWS.ru о росте спроса из-за надвигающейся жары на б/у и новые кондиционеры. Команда площадки, как и «Чек-Индекс», фиксирует падение цен.

«В этом сезоне продажи климатической техники увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне покупают кондиционеры — продажи за год выросли на 55%. Они составляют больше половины общих продаж климатической техники. Активно интересовались россияне и вентиляторами. Спрос на них за год вырос на 44%», — добавили представители площадки.

Какие есть виды климатической техники

Сплит-системы

Самый популярный вид кондиционеров — сплит-системы. Они состоят из двух или более блоков, один из них устанавливается на фасаде дома, остальные — внутри квартиры. На сплит-системы приходится больше половины всего спроса на кондиционеры в России. По итогам мая их продажи выросли почти в два раза, а средняя стоимость составила 17,6 тыс. руб. — почти на 11% дешевле, чем в прошлом году. Мультисплит-системы продают гораздо дороже — за 29,5 тыс. руб., но за год цена на них снизилась сильнее всего — на 37%.

VRF-системы

Менее массовый, но стремительно набирающий популярность вид кондиционеров — мультизональные VRF-системы. В отличие от сплит-систем, которые создают во всех комнатах одинаковую температуру, мультизональные VRF-системы позволяют настраивать ее индивидуально под каждое помещение. Их продажи на площадке в этом мае по сравнению с прошлым выросли в 4,4 раза. Средняя стоимость такого устройства — 29,8 тыс. руб., на 11% ниже, чем год назад.

Фото: Shutterstock

Мобильные моноблоки

Более простой и доступный вид кондиционеров — мобильные моноблоки. На них приходится около 20% спроса. В основном это напольные модели на колесах, которые удобно перемещать по квартире. Из минусов — шум и непрезентабельный вид (от моноблока в окно тянется гофрированный шланг). Такая техника стоит на площадке в среднем 14,7 тыс. руб., на 5% меньше, чем в прошлом мае. Их продажи за год выросли в 2,2 раза.

Мини-кондиционер

Удобное решение для дома и офиса — мини-кондиционер. Компактные устройства охлаждают небольшую зону: их можно установить, например, у себя на рабочем столе. В этом сезоне россияне приобретают их в два раза чаще, чем в прошлом. Самый экономичный вариант — настольный вентилятор. Интерес к ним вырос на 37% по отношению к маю 2022-го, а средняя стоимость мини-вентилятора — 940 руб.

Как выбрать кондиционер по мощности

Чтобы рассчитать мощность кондиционера для конкретного помещения, можно вызвать специалиста или сделать это самим. Так, при высоте потолка в 2,5–3 метра на один квадратный метр площади нужно 100 Вт мощности кондиционера. Еще по 100 Вт нужно прибавить на каждого находящегося в помещении человека и по 300 Вт — на каждый компьютер. На всю технику, выделяющую тепло (холодильники, телевизоры и т.д.), — половину ее электрической мощности.

Также надо учитывать дополнительные источники тепла: часто открываемые двери, окна, работающую плиту или отпариватель. Из-за этого нужно добавить еще 20-30% к расчетной мощности охлаждения кондиционера. У большинства современных производителей показатель составляет от 1,5 до 9 кВт.

Читайте также:

Россиян предупредили об опасности кондиционеров

15 товаров, которые точно подорожают в России из-за новых санкций

Россиянам объяснили, как выбрать хорошего мастера по установке кондиционера

Назван освежающий маршрут для прогулок по Москве в жаркие дни