Мишустин утвердил субсидии на профилактику COVID-19 для предприятий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил правила предоставления субсидий для около полумиллиона малых и средних предприятий на профилактику коронавируса.
Согласно решению правительства, подать заявление на выплату можно будет с помощью личного кабинета налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Для этого предприятию нужно осуществлять деятельность в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Также возможность получения субсидий остаётся у социально ориентированных некоммерческих организаций.
Однако бизнесы не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства, а также иметь недоимки по налогам и страховым взносам, превышающие 3000 рублей.
На субсидию правительство
Необходимость выделения субсидий связана с требованиями Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Так, работающие напрямую с клиентами сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, необходимо проводить измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.
Ранее NEWS.ru писал, что министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.
В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.
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