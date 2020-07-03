Мишустин утвердил субсидии на профилактику COVID-19 для предприятий

https://static.news.ru/photo/5ab4fa32-bdd3-11ea-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил правила предоставления субсидий для около полумиллиона малых и средних предприятий на профилактику коронавируса.

Согласно решению правительства, подать заявление на выплату можно будет с помощью личного кабинета налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Для этого предприятию нужно осуществлять деятельность в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Также возможность получения субсидий остаётся у социально ориентированных некоммерческих организаций.

Однако бизнесы не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства, а также иметь недоимки по налогам и страховым взносам, превышающие 3000 рублей.

На субсидию правительство выделило 20 млрд рублей. Эта сумма рассчитана на поддержку для 1,8 млн человек. Размер выплаты на первоначальные доходы для одной компании составит 15 тысяч рублей и ещё по 6,5 тысячи рублей на каждого работника.

Необходимость выделения субсидий связана с требованиями Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Так, работающие напрямую с клиентами сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, необходимо проводить измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.