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Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.

Фьючерс нефти WTI (Light Sweet) увеличился до $46,15 за баррель — на 3,01%. В новую «чёрную пятницу» курс евро на максимуме превышал 74,7 рубля, а доллара — 67,6 рубля; индекс...