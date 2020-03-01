Кабмин РФ при работе над бюджетом на 2021–2023 годы должен проанализировать все риски, включая связанные с реакцией мировой экономики на коронавирус, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, — сказал Мишустин на оперативном совещании.
Недавнее внеплановое уточнение федерального бюджета РФ учитывало лишь расходы на реализацию заложенных в послании президента парламенту инициатив. Весной 2020 года Минфин собирается ещё раз актуализировать прогноз и параметры бюджета до 2022 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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