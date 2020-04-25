Мишустин поручил до 30 апреля подготовить предложения по снятию ограничений

https://static.news.ru/photo/fcc2d4ea-8712-11ea-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений с деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых в целях недопущения распространения коронавируса в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.