Мишустин определил порядок заморозки цен на лекарства в случае ЧС

https://static.news.ru/photo/6b932644-ef51-11ea-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ получило возможность устанавливать предельные отпускные цены производителей медизделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых. Кроме того, кабмин сможет ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров. Эти возможности появятся у правительства в случае ЧС или резкого подорожания продукции.

Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более​. Порядок действий в таких ситуациях утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — уточняется на сайте кабмина.

Предполагается, что при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав. Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, Минздрав в течение трёх дней должен внести в правительство проект нормативного акта. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга цен.

Закон, наделяющий кабмин правом фиксировать цены на лекарства, в конце марта подписал президент России Владимир Путин. Максимальный срок, на который правительство сможет заморозить цены, составит 90 дней, писал NEWS.ru.