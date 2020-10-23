Мишустин и Медведев сошлись во мнении о социальной направленности бюджета

https://static.news.ru/photo/d353f6c6-1514-11eb-9d17-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин обсудил с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым подготовку проекта нового трёхлетнего бюджета на 2021-й и на плановый период 2022 и 2023 годов. Политики сошлись во мнении, что документ должен сохранить социальную направленность. Кроме того, считают представители власти, государство обязано обеспечивать реализацию «национальных целей развития, сформулированных президентом».

В конце сентября 2020 года кабмин внёс проект бюджета в Госдуму, где совместная работа над положениями документа продолжилась в расширенном формате, передаёт сайт правительства.

ГД РФ также рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты могут объединить все инициативы и учесть их при принятии бюджета на 2021 год. На реализацию планов в зависимости от сценария потребуется 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Автор одного из вариантов законопроектов сенатор Василий Иконников заявлял, что из-за отсутствия индексации до 5 млн пенсионеров отказались от официального трудоустройства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне во время пандемии могли недополучить 1,3 трлн рублей зарплаты. Это касается тех, кто получает «серую» зарплату на предприятии. Заработки сократились более чем у трети россиян, несмотря на то что ситуация с зарплатами в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в пандемию. В номинальном выражении зарплата выросла на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей.