Миронов нашёл способ снизить цены на бензин

https://static.news.ru/photo/9e50f23c-84a8-11ea-877a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает внести временные изменения в налогообложение нефтяной отрасли, чтобы снизить цены на АЗС.

По мнению парламентария, следует на два-три месяца отменить действие так называемого обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой, коротая позволяет нефтяным компаниям получать налоговые вычеты, зависящие от разницы ценна внутреннем и внешнем рынках.

С помощью демпфирующего механизма государство компенсирует НПЗ потери, если внутренние цены оказываются ниже экспортного паритета. Миронов отметил, что его применение хорошо в обычной ситуации, но сейчас необходимо отказаться от данной системы. Это позволит реально снизить цены на топливо на АЗС.

В складывающейся ситуации, для государства лучше задаром отдать бензин своим гражданам, чем за бесценок гнать «чёрное золото» за границу. От этого будет хоть какой-то эффект для отечественной экономики, да и люди смогут сэкономить деньги в очень непростой ситуации, — цитирует депутата его пресс-служба.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизтоплива — на 30%. По мнению главы Минэнерго Александра Новака, падение спроса на нефтепродукты в России и во всём мире связано с пандемией.