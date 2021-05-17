Минздрав предупредил о резком подорожании лекарств

Минздрав предупредил, что в России могут резко вырасти цены на лекарства и медицинские изделия. Это возможно в случае отмены налоговых преференций для изделий из стран ЕАЭС, пишут «Известия».
Если налоговый льготный режим для этих стран не будет продлён, лекарства будут
Об этом говорится в пояснительной записке министерства к законопроекту, в которой ведомство просит оперативно принять поправки в НК. Льготный налоговый режим для лекарств и медицинских изделий из стран Евразийского экономического союза предлагается продлить. Иначе вырастут цены и на тесты для выявления коронавируса, маски, респираторы, аппараты ИВЛ.
Подорожают лекарства от сердечно-сосудистых, гинекологических, невралгических заболеваний. Также может повыситься цена на медицинскую технику, катетеры, стенты, от которых напрямую зависит жизнь пациентов.
В Госдуме считают, что дополнительное увеличение цены на лекарства и медизделия может привести к росту социальной напряжённости в обществе. Законопроект принимать необходимо, но вместе с этим надо развивать и своё производство в стране.
Как сообщалось ранее, в I квартале текущего года в России увеличили закупки лекарственных средств до 219,1 млрд рублей, что почти на 100 млрд рублей больше аналогичного показателя прошлого года. Лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, занимают третье место в рейтинге самых востребованных госзакупок.