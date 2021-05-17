Минздрав предупредил о резком подорожании лекарств

https://static.news.ru/photo/953c7694-b783-11eb-9b7d-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Pres

Минздрав предупредил, что в России могут резко вырасти цены на лекарства и медицинские изделия. Это возможно в случае отмены налоговых преференций для изделий из стран ЕАЭС, пишут «Известия».

Если налоговый льготный режим для этих стран не будет продлён, лекарства будут облагаться налогом по ставке 20% НДС, что сразу приведёт к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения.

Об этом говорится в пояснительной записке министерства к законопроекту, в которой ведомство просит оперативно принять поправки в НК. Льготный налоговый режим для лекарств и медицинских изделий из стран Евразийского экономического союза предлагается продлить. Иначе вырастут цены и на тесты для выявления коронавируса, маски, респираторы, аппараты ИВЛ.

Подорожают лекарства от сердечно-сосудистых, гинекологических, невралгических заболеваний. Также может повыситься цена на медицинскую технику, катетеры, стенты, от которых напрямую зависит жизнь пациентов.

В Госдуме считают, что дополнительное увеличение цены на лекарства и медизделия может привести к росту социальной напряжённости в обществе. Законопроект принимать необходимо, но вместе с этим надо развивать и своё производство в стране.

Как сообщалось ранее, в I квартале текущего года в России увеличили закупки лекарственных средств до 219,1 млрд рублей, что почти на 100 млрд рублей больше аналогичного показателя прошлого года. Лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, занимают третье место в рейтинге самых востребованных госзакупок.