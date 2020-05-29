Минтруд разработал документ об особом порядке увольнений во время пандемии

https://static.news.ru/photo/db2e726c-a139-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда РФ подготовило документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время действия связанных с пандемией ограничений. Также в ведомстве определили условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.

Документ получил название «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» и призван упростить отношения нанимателей с сотрудниками в условиях пандемии. Проект направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, после чего может поступить на утверждение в правительство страны, передаёт РБК.

Если документ утвердят, то работников нельзя будет отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя во время вынужденной приостановки деятельности предприятия или учреждения. В случае сокращений персонала, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение может произойти только на следующий день после отмены ограничений, связанных с пандемией.

Если на предприятие не распространяются ограничительные меры, простой сотрудникам необходимо оплачивать, следует из документа, в размере не менее 2/3 тарифной ставки. Если простой не связан с пандемией, а происходит по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника. Кроме того, ведомство предложило наделить работодателей правом переводить сотрудников на другую работу без их согласия на срок до трёх месяцев, а не месяца, как сейчас. Однако, если новая работа требует более низкой квалификации, на перевод потребуется согласие работника.

Как писал NEWS.ru ранее, за каждого нового работника бизнесу из госбюджета могут начать выплачивать по 18 тысяч рублей. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Между тем, экономисты полагают, что пакет предлагаемых мер, направленных на борьбу с безработицей, выглядит достаточно спорно.