Минтруд РФ назвал топ-50 профессий, для которых нужно среднее образование

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Минтруд России перечислил топ-50 специальностей, овладение которыми требует получения среднего профессионального образования. Проект соответствующего приказа разместили в Сети для общественного обсуждения 24 августа 2020 года.

На общественное обсуждение представлен перечень топ-50 специальностей, требующих среднего образования. Перечень необходим для того, чтобы определить основные направления подготовки в учреждениях среднего специального образования, — передаёт портал regulation.gov.ru.

Минтруд подчеркнул, что перечень сформировали после опроса, участниками которого стали свыше 9 тыс. компаний и предприятий из всех субъектов РФ. Кроме того, специалисты провели анализ вакансий, опубликованных на крупнейших рекрутинговых порталах в первой половине 2020 года. Во время работы над списком учитывали мнения экспертов и востребованность профессий.