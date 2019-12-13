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Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о том, какие меры поддержки для семей с детьми будут введены в 2020 году. Об этом сообщает «Российская газета».

В последние годы наблюдается снижение числа женщин, находящихся в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 1940-е и 1990-е годы. На этом фоне с целью максимального стимулирования рождаемости в последние годы были введены дополнительные меры, — сообщает газета.

С 1 января 2020 года станут доступны несколько мер поддержки.

Семья будет получать ежемесячное пособие в связи с рождением первого или второго ребёнка, пока ему не исполнится три года. В этом году это пособие выплачивают до полутора лет. Также увеличится порог определения права на получение льготы до двух прожиточных минимумов в зависимости от региона.

Кроме того, увеличится количество регионов, которым помогают из федерального бюджета ежемесячными выплатами на третьего и последующих детей. С 2020 года многодетные семьи смогут воспользоваться возможностью получить 450 тысяч рублей из федерального бюджета для погашения ипотеки. А стоимость родового сертификата вырастет на 1 тысячу рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство труда РФ заявило, что уровень безработицы в России останется неизменным до 2022 года.