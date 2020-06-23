Минтруд пояснил, какая зарплата будет у тех, кто работает 24 июня

https://static.news.ru/photo/0167f6ee-b4f2-11ea-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, будут ли выплачивать повышенную зарплату работникам, которые будут вынуждены в силу обстоятельств работать 24 июня 2020 года.

За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате), — привели комментарий Минтруда в «Российской газете».

В ведомстве уточнили, что 24 июня 2020 года будет нерабочим днём из-за проведения парада Победы. При этом за работником сохранится выплата заработной платы за этот день. Однако зарплата будет выплачена в обычном размере, а не в двойном размере. Если человек вынужден работать в силу обстоятельств в этот день, то ему будет также выплачена зарплата в обычном размере.

В Минтруде пояснили, что такой порядок оплаты труда связан с тем, что 24 июня не является официально установленным нерабочим днём или выходным.

При этом 1 июля 2020 года, в день голосования по поправкам к Конституции, россиянам, которые вынуждены выйти на работу, выплатят повышенную зарплату.

Как пояснили изданию в Роструде, 1 июля 2020 года — день всенародного голосования, поэтому он приравнивается к праздничным дням и оплата за выход на работу 1 июля выплачивается в двойном размере.

По нормам федерального законодательства на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом производится в повышенном размере. — привели сообщение Роструда в «Российской газете».

Кроме того, работник может отказаться от надбавки за выход в праздничный день и получить дополнительный день отдыха.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя, так как 24 июня, когда пройдёт парад Победы, объявлено нерабочим днём с сохранением заработной платы.