Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

https://static.news.ru/photo/a34afdac-b4e9-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.

Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году — 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6 044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6 401,10 рубль (40,15 млн человек), в 2023 году — 6 759,56 рублей (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».

А средний размер страховой пенсии вырастет до: в 2021 году — 17 432 рубля, в 2022 — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля. Однако корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на ближайшие три года не запланированы.

По данным ведомства, социальные пенсии вырастут в 2021 году на 1,5%. В 2022 году — 3,9%. В 2023 году — 3,7%. Таким образом средний размер социальных пенсий достигнет: в 2021 году — 9 977 рублей. В 2022 году — 10 307 рублей, а в 2023 году — 10 693 рубля.

Трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям будут выплачивать пособие в размере 10 тысяч рублей на расходы по уходу за несовершеннолетним ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Согласно прогнозу Минтруда, некоторые социальные выплаты, в том числе пособие на погребение, будут расти на 4% каждый год.

Данные приводятся в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ есть в распоряжении «Российской газеты».

Проект будет рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 июня 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года правительству РФ придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.