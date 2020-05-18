Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при назначении накопительных пенсий. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства накопительной части единовременно, сообщили NEWS.ru в Минтруда России. Как стало известно, данное ведомство подготовило проект закона о выплате накопительной пенсии на 2021 год.

Сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно — при выходе на пенсию.

Таким образом, только в отношении 1,3 % граждан, имеющих право на накопительную пенсию, применяется показатель «продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии». Данный показатель, уточнили в министерстве, определяется на основании официальных статистических данных на конкретный год и используется для расчета ежемесячного размера выплаты для выходящих на пенсию граждан.

Согласно новому законопроекту, о котором стало известно СМИ, месячная сумма накопительной пенсии граждан РФ в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020 годом. Это произойдет в результате того, что с 2021 года срок расчета накопительной части пенсии гражданам России увеличится с 258 до 264 месяцев и составит 22 года. Вся сумма накоплений, которую россияне могут получать с момента выхода на пенсию, станет делиться на этот период, разъяснили в ведомстве. Для примера, от пенсии в 25 тысяч ежемесячная выплата может составить примерно 95 рублей, в то время как в 2020 году эта сумма составила бы примерно 97 рублей.

Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты — величина, которая используется однократно — для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет. После назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения, — сказали NEWS.ru в пресс-службе Минтруда.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. Накопительную часть заморозили еще в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, однако позже мораторий несколько раз продлевали.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В текущий момент, при назначении накопительной части страховой пенсии, используется следующая формула для ее расчёта: размер ежемесячных выплат = накопленная сумма/ожидаемый период выплат. Продолжительность ожидаемого периода выплаты (так называемый «период T») накопительной пенсии определяется ежегодно на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства РФ от 02.06.2015 N 531. Данный показатель ежегодно устанавливается для расчёта размера накопительной пенсии. Для ясности, в текущем году этот срок равен 258 месяцев, в 2019 — 252 месяца. Таким образом, ежегодно «период T» увеличивается на 6 месяцев.



При этом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (СРО АНПФ) напоминают, что в данный момент действует мораторий на формирование пенсионных накоплений, впервые введенный еще в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевавшийся. Последний раз мораторий был продлен до конца 2022 года.

Таким образом, начиная с 2014 года фактически новые взносы на накопительную пенсию у граждан «заморожены», а увеличение суммы формируется исключительно из полученных НПФ или ВЭБ (формирует пенсионные накопления «молчунов») инвестиционного дохода. Фактически это значит, что все страховые взносы (для большинства граждан — 22%) перечисляются в ПФР, а не УК и НПФ, выбранные гражданином, и направляются на страховые выплаты нынешним пенсионерам.

Выход из сложившейся ситуации только один — это возобновление формирования пенсионных накоплений граждан в разных вариациях. Кроме того, стоит обратить внимание на другие инструменты формирования будущей пенсии — например на негосударственное пенсионное обеспечение. В данном случае, в дополнение к страховой пенсии по старости, гражданин также может рассчитывать на получение дополнительной, самостоятельно сформированной в НПФ, пенсии, формируемой за счёт личных взносов и полученной НПФ доходности от ее инвестирования в различные отрасли экономики, — разъяснили NEWS.ru в СРО АНПФ.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Константин Угрюмов отмечает, что новый законопроект касается лишь вновь назначаемых пенсий. Проще говоря, никто никому текущих пенсий не снижает. По его словам, данная законодательная новелла вполне плановая.

По данным Росстата, продолжительность жизни в России неуклонно растёт. И именно это обстоятельство и учитывается при расчёте размеров пожизненных пенсий. То есть, с учётом статданных ежегодно определяется средний период так называемого дожития пенсионеров. Чем период продолжительнее, тем на большее число приходится делить накопления гражданина для расчёта ежемесячной пенсии. Ну а по законам математики, чем больше в знаменателе, тем меньше в итоге.

Федеральным законом «О накопительной пенсии» установлено, что с января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется, в свою очередь, отдельным федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин пенсионного возраста и в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утверждаемой кабмином.

И при корректировке размера накопительной пенсии ожидаемый период её выплаты сокращается на 12 месяцев за каждый полный «пенсионный» год (12 месяцев), но лишь до определённого предела. С 2015 года пределом было 168 месяцев. Но с каждым годом пенсионеры живут всё дольше, и поэтому данный расчетный предел постоянно корректируется, объяснил Угрюмов.

Так, 26 марта 2020 года правительство скорректировало методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Переходный период, в течение которого максимальное значение ограничивается, решено продлить на два года — до 2022. Причина — в 2021 году ожидается увеличение периода на 11 месяцев, в 2022 — ещё на один месяц, что приведёт к снижению размера назначаемых в эти годы пенсий.

Всё-таки этим переменам стоит порадоваться. Так как с 2015 года взносы в накопительную систему заморожены, сами пенсионные накопления граждан остаются в большинстве своем крайне небольшими. И при выходе на пенсию многие хотели бы забрать все накопления одномоментно, а не получать маленькими порциями каждый месяц. Так вот — чем выше значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, тем больше шансов получить «всё и сразу». Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им.Г.В.Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, «основной аргумент таких действий властей — увеличение продолжительности жизни будущих пенсионеров» и ни что другое.

И с этой точки зрения действия правительства правильные, так их можно расценивать, как заботу о будущих пенсионерах. Предполагается, что это приведёт к поддержанию на более длительный период того уровня жизни, который будет у пенсионеров, получающих накопительную часть пенсии. И даже если, пенсионер не доживёт до предполагаемого возраста, эта сумма перейдет его наследникам. А отношение пенсионеров к этой мере может быть разным — кто-то может считать, что это правильно, а кто-то может предпочтет получать большие суммы сейчас и не думать, что вдруг у него в будущем снизится уровень жизни. Но в любом случае, «правила игры» устанавливает правительство. И оно эти правила меняет уж слишком часто. А это в целом подрывает доверие к пенсионным программам. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Экономист из «Плехановки» указала, что «снижение выплат может уменьшить общую сумму выплат, что даст возможность сохранить определенную часть средств в этот непростой для страны период». И, конечно, это определенный способ экономии денег государства, заключила она.