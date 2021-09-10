Минтруд назначил новые выплаты жёнам военнослужащих

Минтруда назначило новые пособия жёнам военнослужащих, которые проходят службу по контракту за границей. Это пособия по уходу за ребёнком, сообщает «Парламентская газета».

Приказ министерства вступает в силу с 11 сентября. Выплаты будут назначаться женщинам, которые находятся со своими мужьями за границей и не имеют работы. Это пособие на ребёнка в возрасте до полутора лет, которое будет составлять 40% от заработка родителя.

Изменения коснутся и пособий, которые жёны военнослужащих получают по беременности и родам. С 1 июля эти разовые выплаты стали ежемесячными. Получать их будут женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель беременности при условии, что доход в семье ниже регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которую направят военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, которая ускорилась из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.