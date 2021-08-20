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Минтранс: строительство северного обхода Твери закончат в 2027 году

17:34, 20 августа 2021
Минтранс: строительство северного обхода Твери закончат в 2027 году Фото: mintrans.gov.ru
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Строительство участка трассы М-11 «Нева» в обход Твери планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства транспорта.

Уточняется, что Минтранс предложил официально утвердить эти сроки в Транспортной стратегии страны, рассчитанной на период до 2030 года. В сентябре 2020 года план проекта решили актуализировать из-за темпов развития территории вблизи Твери. В итоге было принято решение построить четырёхполосный участок длиной более 60 километров, по которому можно будет развивать скорость в 130 км/ч. Также на обходе будут два пункта взимания платы и четыре площадки отдыха.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что автомобильная дорога северного обхода Твери в составе трассы М-11 обойдётся более чем в 60 млрд рублей, строительные работы могут начаться в 2021 году.

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