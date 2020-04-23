Минтранс объяснил необходимость оставлять контакты при покупке билета РЖД

https://static.news.ru/photo/110fc504-857c-11ea-b5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс РФ в оперативном порядке одобрил изменения, обязывающие пассажиров оставлять контактные данные при покупке проездного документа на рейсы РЖД. Мера связана с падением спроса на транспортные услуги, а также с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Кроме того, это позволит пассажирам сократить время на возврат денежных средств за неиспользованные билеты, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Федеральная пассажирская компания начнёт собирать контактные данные клиентов, покупающих билеты на сайте Российских железных дорог. С 23 апреля пассажиров обяжут сообщать телефон или адрес электронной почты.

Согласно данным пресс-службы РЖД, нововведение связано с требованиями Минтранса России. Граждан начнут уведомлять о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса РЖД отменили 76 летних поездов и 53 дополнительных рейса на майские праздники.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471), умерли 555 человек (+42). В Москве — 33 940 (+1959) заболевших, 2448 поправились, 288 скончались.