Минск заявил о продолжении переговоров с Кремлём о снижении цены на газ

https://static.news.ru/photo/3eecd08e-c811-11ea-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Минск и Москва продолжают переговоры по поводу снижения стоимости российского газа для поставок Белоруссии в нынешнем и 2021 году, рассказал 17 июля 2020-го глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич в кулуарах заседания Евразийского межправительственного совета.

Министр добавил, что цена должна быть конкурентоспособной, в первую очередь, для «субъектов хозяйствования» в Белоруссии. Высокопоставленный чиновник отметил, что урегулирование разногласий по стоимости сырья, учитывая его калорийность, возложены на субъекты хозяйствования обеих стран, пишет ТАСС.

Минск настаивает на пересмотре цен на российское голубое топливо с определением их корректного и справедливого уровня. Глава республики — Александр Лукашенко — ранее заявлял, что газ из РФ для Белоруссии в современных условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. кубометров, а не $127 за 1 тыс. кубометров.

Глава правления компании «Газпром» Алексей Миллер в конце мая 2020 года сообщил, что сырьевой гигант начнёт обсуждать с Минском условия поставки энергоносителя в 2021-м после погашения Белоруссией долгов за газ в размере $165,57 млн. Тогда в республике ответили, что никакого долга за ввозимое горючее у страны нет, однако существуют разногласия по поводу цены получаемого газа с учётом его калорийности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, заявил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров премьер-министров двух стран Михаила Мишустина (РФ) и Романа Головченко (Белоруссия) 14 июля 2020 года.

По его словам, товарооборот между Москвой и Минском в 2019-м превысил $35,5 млрд. В качестве примера совместного сотрудничества Новак привёл проект в высокотехнологической отрасли — строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну. Он добавил, что у обоих государств «есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике».