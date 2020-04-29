Белоруссия в мае получит 1,13 млн тонн российской нефти

https://static.news.ru/photo/43c0fc36-89f8-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андронов Алексей/ТАСС

В апреле объём поставок российской нефти в Белоруссию составил 1,56 млн тонн. На май РФ подтвердила поставки сырья в объёме 1,13 млн тонн. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

В апреле Беларусь получила около 2 млн тонн нефти, из них 1,56 млн тонн — российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объём — танкерные поставки и собственная добыча, — цитирует ТАСС Тищенко.

По его словам, майские поставки из России уже подтверждены, но продолжается работа «с альтернативными источниками», общие объёмы будут определены, «исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков».

Как писал NEWS.ru, в марте премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Стороны пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».

Москва и Минск не продлили соглашения по поставке нефти после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договорится об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только «Самфар».