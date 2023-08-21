Минсельхоз опроверг прогнозы о резком росте цен на хлеб Минсельхоз: динамика цен на хлеб не превысит общую инфляцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве заявили, что динамика цен на хлеб не превысит общую инфляцию, передает РИА Новости.

Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегментах. При этом сейчас цены на муку у производителей примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. По словам источников среди производителей, повышение стоимости произойдет из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

В частности, главной причиной роста цен назван выход страны из зерновой сделки, из-за этого стоимость муки и зерна растет как на мировом, так и на местном рынке. Теперь закупки обходятся на 20% выше. Одновременно с этим из-за курса рубля подорожали и упаковочные материалы, логистика.