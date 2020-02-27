Минпромторг РФ предлагает принять единые правила определения территорий, где запрещена продажа алкоголя, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. Требования направят органам местного самоуправления.
В документе говорится, что руководство регионов получит право устанавливать места с источниками повышенной опасности, где нельзя торговать спиртным.
Кроме того, чиновники сами обозначат границы прилегающих территорий, где также не допускается реализация горячительных напитков. Текст проекта
Действующие нормы запрещают розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских учреждениях, на спортивных объектах и на прилегающих к ним территориях, а также в других местах массового скопления граждан. Ретейлеры много раз жаловались на недоработки в законах, которые могут привести к бесконтрольному закрытию магазинов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пивовары просят правительство ускорить установление минимальных розничных цен на пиво. С этим Союз российских производителей пива обратился к главе Минфина Антону Силуанову. Поводом послужило мнение производителей, что невозможна такая ситуация, когда бутылка пива стоит дешевле бутылки обычной воды.
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