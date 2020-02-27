https://static.news.ru/photo/0e5147ee-5948-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг РФ предлагает принять единые правила определения территорий, где запрещена продажа алкоголя, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. Требования направят органам местного самоуправления.

В документе говорится, что руководство регионов получит право устанавливать места с источниками повышенной опасности, где нельзя торговать спиртным.

Кроме того, чиновники сами обозначат границы прилегающих территорий, где также не допускается реализация горячительных напитков. Текст проекта опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Действующие нормы запрещают розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских учреждениях, на спортивных объектах и на прилегающих к ним территориях, а также в других местах массового скопления граждан. Ретейлеры много раз жаловались на недоработки в законах, которые могут привести к бесконтрольному закрытию магазинов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пивовары просят правительство ускорить установление минимальных розничных цен на пиво. С этим Союз российских производителей пива обратился к главе Минфина Антону Силуанову. Поводом послужило мнение производителей, что невозможна такая ситуация, когда бутылка пива стоит дешевле бутылки обычной воды.