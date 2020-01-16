Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Гайдаровского форума рассказал о реализации импортозамещения лекарственных средств, инвестициях в фармацевтику, а также о том, стоит ли ждать повышения цен на лекарства из-за введения обязательной маркировки.

— Сергей Анатольевич, как реализуется импортозамещение лекарственных средств?

— Конечно же, надо сказать о том, что Министерство промышленности и торговли в рамках государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности активно поддерживает проекты по реализации инициатив компаний на территории России по производству лекарственных препаратов. В этой части мы нацелены на выполнение тех показателей, которые связаны со списком жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Мы достигли 90% по номенклатуре ЖНВЛП на момент реализации прошлых указов президента.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Растёт объём локального производства лекарственных препаратов. Так, по итогам трёх кварталов 2019 года объём производства в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года вырос более чем на 13%.

Важным показателем развития фармацевтического рынка и оценки реального потребления лекарственных препаратов является показатель в натуральном выражении.

— Как это выражается в цифрах?

— По итогам трёх кварталов 2019 года объём рынка составил более 3,5 млрд упаковок в натуральном выражении. При этом доля российских лекарственных средств в натуральном выражении превышает 60%. То есть в среднем каждая вторая таблетка, которую мы с вами принимаем, — отечественного производства.

Сейчас мы формируем в отдельных направлениях наши собственные инициативы, которые связаны с перечнем стратегически значимых лекарственных препаратов. Это перечень, который может быть активно задействован с точки зрения реализации национальной лекарственной безопасности. По многим сегментам в области онкологии, в области изучения других заболеваний — туберкулёз, гепатит, ВИЧ-инфекция — и по многим другим направлениям за последние семь лет мы достигли достаточно серьёзных успехов с точки зрения развития производства препаратов на территории России. В том числе и в кооперации с крупными международными компаниями. По отдельно взятым нозологиям доля отечественных лекарственных препаратов в натуральном выражении превышает общий показатель по рынку. Так, в лекарственных препаратах для борьбы с онкологией — более 65%, гепатитом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и вакцинах — более 80% соответственно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние семь лет в область фармацевтики было инвестировано более 200 млрд рублей. Построено огромное количество новых заводов, и это всё отвечает самым лучшим международным стандартам. Поэтому наша основная задача, чтобы российские граждане были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарственными препаратами. Мы в дальнейшем будем эту работу продолжать.

Но при этом большое внимание уже в новом проекте стратегии по развитию фармацевтической промышленности в нашей стране мы уделяем поддержке именно собственных разработок, поддержке инноваций в этой области. Почему? Потому что очень важно развивать собственные инновационные портфели у компаний для того, чтобы быть конкурентным не только на российском, но и на внешних рынках. А так как у нас ещё стоит задача увеличения экспорта фармацевтической продукции, конечно же, мы на этом будем фокусировать особое внимание.

— Мы много говорили о том, что из-за обязательной маркировки будет существенный рост цен на лекарства. Стоит ли нам ждать повышения цен?

— По нашим оценкам, повышения цен из-за внедрения маркировки не стоит ожидать. Вы знаете, были приняты соответствующие изменения в законодательство в конце года. Было выпущено постановление правительства по этапности внедрения маркировки до 1 июля 2020 года. Поэтому работа ведётся в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти, которые в этом задействованы, на этапах обращения лекарственных препаратов по всей цепочке их обращения в России.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

По данным Минпромторга РФ, которые ведомство предоставило NEWS.ru, с 2009 года, при совместных инвестициях государства и бизнеса, на рынок выведено 120 лекарственных препаратов, ещё порядка 50 находятся на различных стадиях доклинических и клинических исследований.

С 2008 года количество отечественных производителей лекарственных средств увеличилось более чем на 140.

Запущено более 50 новых фармацевтических производств, в том числе иностранными компаниями построено 16 заводов в России.

100 иностранных производителей локализовали производство 400 международных непатентованных названий на локальных площадках.