https://static.news.ru/photo/806f39a0-6918-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли договорилось с ретейлерами о стабильных ценах на продовольствие. Подорожание будет возможно только по импортным товарам, заверил замминистра Виктор Евтухов.

При этом в ФАС уже стали поступать жалобы от граждан на рост цен на гречку, сахар, муку. Также начали стремительно пустеть полки в супермаркетах. В Москве это объяснили проблемами с логистикой из-за возросшего спроса. Люди стремительно скупают товары на фоне ситуации с распространением коронавируса и падением курса рубля.

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ведомство мониторит рост цен по 47 позициям каждый день. На протяжении двух последних месяцев цены являются стабильными, их роста не зафиксировано, писал NEWS.ru.